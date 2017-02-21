Взявшему семью в заложники москвичу назначили психиатрическую экспертизу

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 206 уголовного кодекса РФ (захват заложников). Во время проведения следственных действий фигурант частично признал свою вину», — сказала Иванова.

Накануне мужчина в квартире по Боровскому шоссе в Москве взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.

Как сообщил ранее «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, у мужчины «белая горячка». В результате инцидента, как сообщалось, никто не пострадал.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.