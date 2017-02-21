В Москве нашли школьницу, пропавшую из детской больницы в Рязани

Об исчезновении 14-летней школьницы в Рязани стало известно 17 февраля. По данным полиции, девочка накануне вечером ушла из детской областной клинической больницы и не вернулась. Поиски ребенка вели полицейские, волонтеры и добровольные народные дружины.

«Нашлась. Жива-здорова. Сотрудники полиции УМВД Рязанской области с коллегами главного управления МВД России по городу Москва ее вчера вечером в Москве разыскали», — сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, ни в отношении девочки, ни самой школьницей преступных действий не совершалось.

Как отметил собеседник агентства, «не по годам интеллектуально развитая» девочка «принимала всевозможные меры, чтобы ее не сразу нашли».

Поисками ребенка занималось и следственное управление СК РФ по Рязанской области.