В Уяре 14-летняя школьница умерла после катания на ледяной горке

В городе Уяре 14-летняя местная жительница умерла из-за травмы, которую она получила на ледяной горке. Девушка сильно ударила ногу и длительное время жаловалась на боли в области тазобедренного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю .

По предварительным данным, в середине декабря школьница пошла на горку, с которой она скатилась несколько раз. Уже дома девушка почувствовала сильную боль в области правого бедра. 9 февраля пострадавшая обратилась к хирургу в Центральную районную больницу. Там ее осмотрела врач-хирург. 14-летней девушке назначили лечение. В больницу для более детального осмотра жительницу Уяра никто не положил. Спустя 4 дня, 13 февраля, школьница умерла.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей, опрошены родственники и знакомые. Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи хирургом и врачами скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кто именно понесет ответственность за смерть школьницы, установят следователи.