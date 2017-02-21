В Уяре 14-летняя школьница умерла после катания на ледяной горке
Девушка сильно ударила ногу.
Девушка сильно ударила ногу.
В городе Уяре 14-летняя местная жительница умерла
По предварительным данным, в середине декабря школьница пошла на горку, с которой она скатилась несколько раз. Уже дома девушка почувствовала сильную боль в области правого бедра. 9 февраля пострадавшая обратилась к хирургу в Центральную районную больницу. Там ее осмотрела
«В настоящее время назначена
Добавим, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кто именно понесет ответственность за смерть школьницы, установят следователи.