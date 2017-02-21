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10:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии крыша жилого дома обвалилась под весом снега и наледи

В деревне Савалеево Кармаскалинского района Башкирии в минувшую ночь обрушилась крыша жилого дома. Фото попало в соцсети.

По словам автора фото, ЧП произошло по адресу ул. Больничная, 6. Крыша обвалилась под весом снега и наледи на кровле.

Пользователи соцсети возмущаются тем фактом, что ради прибывших в город «гостей» из Курултая РБ, муниципалитет очистил от снега все улицы, а крыши почистить забыл.

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