В Казани полиция задержала похитителей платежного терминала
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани полиция задержала двоих местных жителей 29 и 37 лет по подозрению в совершении кражи, сообщает
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани полиция задержала двоих местных жителей 29 и 37 лет по подозрению в совершении кражи, сообщает
Происшествие случилось 11 февраля в одной из торговых точек
Стражи порядка задержали двоих казанцев 29 и 37 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Украсть платежный терминал они решили
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».