В Казани полиция задержала похитителей платежного терминала

Происшествие случилось 11 февраля в одной из торговых точек Ново-Савиновского района. В 8 часов утра двое неизвестных вынесли из тамбура продуктового магазина платежный терминал. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали двоих казанцев 29 и 37 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Украсть платежный терминал они решили из-за недостатка денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».