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13:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани полиция задержала похитителей платежного терминала

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Казани полиция задержала двоих местных жителей 29 и 37 лет по подозрению в совершении кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Происшествие случилось 11 февраля в одной из торговых точек Ново-Савиновского района. В 8 часов утра двое неизвестных вынесли из тамбура продуктового магазина платежный терминал. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали двоих казанцев 29 и 37 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Украсть платежный терминал они решили из-за недостатка денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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