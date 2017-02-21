Петербуржец выжил после падения из окна на Московском

Как стало известно «Фонтанке», около шести часов утра 20 февраля женщина вызвала полицию к дому № 149 по Московскому проспекту. Прибывшим на место правоохранителям она заявила, что ее 56-летний муж выпал из окна квартиры и лежит во дворе дома. Пострадавшего госпитализировали с травмами ног.

Проводится проверка.