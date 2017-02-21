В Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке, погиб мужчина
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
В Киеве произошел пожар в одной из квартир на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице Карбышева, 18. Об этом сообщили в
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:46 20 февраля.
«На место происшествия немедленно прибыли спасатели 13-й Государственной
В 19:00 20 февраля возгорание было ликвидировано, в результате пожара был поврежден ковер.
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшего, однако окончательную причину установит следствие.