В Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке, погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:46 20 февраля.

В Киеве произошел пожар в одной из квартир на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице Карбышева, 18. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве произошел пожар в офисном здании

«На место происшествия немедленно прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание возникло в двухкомнатной квартире. Во время разведки огнеборцы обнаружили на полу тело мужчины, без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В 19:00 20 февраля возгорание было ликвидировано, в результате пожара был поврежден ковер.

Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшего, однако окончательную причину установит следствие.