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11:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На шоссе в Новосибирске столкнулись два БТРа

Военная техника не получила повреждений.

На Бердском шоссе произошло столкновение двух боевых машин, которые ехали в колонне.

Как сообщает группа Мобильного приложения «Автоспас», три единицы техники двигались в сторону города со стороны поселка Матвеевка. Около остановки «Звездная» средний БТР развернуло поперек дороги, в результате чего в него врезалась замыкающая боевая машина.

В аварии никто не пострадал, техника тоже не получила повреждений. После ДТП колонна выстроилась и поехала дальше.

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