На шоссе в Новосибирске столкнулись два БТРа
Военная техника не получила повреждений.
Военная техника не получила повреждений.
На Бердском шоссе произошло столкновение двух боевых машин, которые ехали в колонне.
Как сообщает группа Мобильного приложения «Автоспас», три единицы техники двигались в сторону города со стороны поселка Матвеевка. Около остановки «Звездная» средний БТР развернуло поперек дороги, в результате чего в него врезалась замыкающая боевая машина.
В аварии никто не пострадал, техника тоже не получила повреждений. После ДТП колонна выстроилась и поехала дальше.