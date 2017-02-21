На шоссе в Новосибирске столкнулись два БТРа

На Бердском шоссе произошло столкновение двух боевых машин, которые ехали в колонне.

Как сообщает группа Мобильного приложения «Автоспас», три единицы техники двигались в сторону города со стороны поселка Матвеевка. Около остановки «Звездная» средний БТР развернуло поперек дороги, в результате чего в него врезалась замыкающая боевая машина.