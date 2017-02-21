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16:02 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Азове мужчина украл ювелирные изделия на 200 тысяч рублей

В Азове задержан мужчина по подозрению в краже золотых изделий на сумму более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию с заявлением о произошедшем обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что неизвестный проник в дом через окно, совершил кражу и скрылся.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение и личность грабителя, им оказался 30-летний житель Азова. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

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