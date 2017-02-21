В Азове мужчина украл ювелирные изделия на 200 тысяч рублей
В Азове задержан мужчина по подозрению в краже золотых изделий на сумму более 200 тысяч рублей, сообщает
В Азове задержан мужчина по подозрению в краже золотых изделий на сумму более 200 тысяч рублей, сообщает
В полицию с заявлением о произошедшем обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что неизвестный проник в дом через окно, совершил кражу и скрылся.
Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение и личность грабителя, им оказался 30-летний житель Азова. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.