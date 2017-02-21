Неадекватный и вооруженный таксист забаррикадировался в одной из квартир Краснодара
Краснодарскими полицейскими по подозрению в разбойном нападении задержан уроженец Крымского района.
Краснодарскими полицейскими по подозрению в разбойном нападении задержан уроженец Крымского района.
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После этого налётчик зашёл в одну из квартир и запер дверь изнутри.
В ходе беседы полицейским удалось убедить предполагаемого преступника сдаться добровольно. Мужчина, который работает таксистом, пояснил, что похитил мобильник
Изъятый у правонарушителя пистолет оказался пневматическим. С учётом полученных объяснений задержанный был доставлен на медицинское освидетельствование, результаты которого указали на имеющиеся у него признаки опьянения.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Он арестован.