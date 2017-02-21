Неадекватный и вооруженный таксист забаррикадировался в одной из квартир Краснодара

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару, 36-летний уроженец Крымского района, ранее судимый за хранение наркотиков и грабеж, в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Шевченко напал на мужчину и, угрожая тому пистолетом, забрал его мобильный телефон.

После этого налётчик зашёл в одну из квартир и запер дверь изнутри.

В ходе беседы полицейским удалось убедить предполагаемого преступника сдаться добровольно. Мужчина, который работает таксистом, пояснил, что похитил мобильник из-за встроенного в него шпионского оборудования, позволяющего проводить за ним слежку.

Изъятый у правонарушителя пистолет оказался пневматическим. С учётом полученных объяснений задержанный был доставлен на медицинское освидетельствование, результаты которого указали на имеющиеся у него признаки опьянения.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Он арестован.