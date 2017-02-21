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11:23 (мск), источник: АиФ Самара

Под Самарой «Приора» протаранила «Ниву»

Пострадавший в ДТП водитель внедорожника госпитализирован.

В понедельник, 20 февраля, в 07:00, на седьмом километре автодороги «Урал — Красный Яр — Городцовка», 51-летний водитель автомобиля «Lada Priora», следовавший со стороны трассы «Самара — Ульяновск» в направлении села Красный Яр, превысил скорость на опасном повороте, в результате «Приору» занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Нива» под управлением 63-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При столкновении водитель внедорожника получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. В настоящее время мужчина госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, во время дорожной аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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