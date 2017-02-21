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11:21 (мск), источник: НИА Самара

В самарском кафе на ул. Аэродромной незаконно торговали алкоголем

Об этом граждане сообщили в полицию.

В Самаре сотрудники полиции совместно с активистами движения «Народный контроль» проверили работу одного из городских заведений общепита, расположенного на улице Аэродромной. Место проведения проверки было выбрано не случайно — ранее в полицию поступило сообщение от граждан, согласно которому в кафе продают алкоголь с нарушением закона.

В результате при отработке поступившей информации факт нарушения законодательства подтвердился. Полицейские попросили владельца кафе предъявить сопроводительные документы на реализуемый алкоголь. Оказалось, что соответствующая документация у индивидуального предпринимателя отсутствует.
В отношении хозяина точки общепита составлен протокол об административном правонарушении, сообщает облМВД.

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