В самарском кафе на ул. Аэродромной незаконно торговали алкоголем

В Самаре сотрудники полиции совместно с активистами движения «Народный контроль» проверили работу одного из городских заведений общепита, расположенного на улице Аэродромной. Место проведения проверки было выбрано не случайно — ранее в полицию поступило сообщение от граждан, согласно которому в кафе продают алкоголь с нарушением закона.

В результате при отработке поступившей информации факт нарушения законодательства подтвердился. Полицейские попросили владельца кафе предъявить сопроводительные документы на реализуемый алкоголь. Оказалось, что соответствующая документация у индивидуального предпринимателя отсутствует.

В отношении хозяина точки общепита составлен протокол об административном правонарушении, сообщает облМВД.