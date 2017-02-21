Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты на лося в Борском районе Нижегородской области. По данным регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, охотовед обнаружил место незаконной охоты в 2,5 км северо-восточнее д. Нечаево.

Сотрудники комитета, идя по следам, нашли в бесхозном сарае в д. Нечаево мясо лося.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления причастных к данному факту лиц. Возбуждено уголовное дело», — сообщил руководитель комитета Николай Бондаренко.

По его словам, незаконная охота оказывается очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований законодательства.

В соответствие с методикой расчета размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одного лося составляет от 120 тыс. рублей до 200 тыс. рублей; кабана — от 45 тыс. рублей до 75 тыс. рублей; медведя — от 90 тыс. рублей до 150 тыс. рублей; рыси — от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей; глухаря — от 9 тыс. рублей до 15 тыс. рублей; тетерева — от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; утки, рябчики, куропатки, вальдшнепы — до 1,5 тыс. рублей за особь.

Ранее сообщалось, что нижегородский охотник оштрафован на 60 тысяч рублей за уничтожение жилых нор пушных зверей.