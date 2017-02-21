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11:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Снежная глыба раздавила машину екатеринбуржца

Припаркованную у склада.

Утром 21 февраля 2017 года в Екатеринбурге снежная глыба с крыши дома № 81 по улице Проходной обрушилась на припаркованную рядом Daewoo Nexia.

К счастью, в момент происшествия в машине никого не было. «Хозяин, когда увидел, был в шоке. Ничего не мог сказать!» — рассказал «Уралинформбюро» очевидец.

Сейчас автовладелец выясняет, кто должен был убирать снег с крыши складского помещения, чтобы предъявить ему счет за покореженный автомобиль.

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