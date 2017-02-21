Снежная глыба раздавила машину екатеринбуржца

Утром 21 февраля 2017 года в Екатеринбурге снежная глыба с крыши дома № 81 по улице Проходной обрушилась на припаркованную рядом Daewoo Nexia.

К счастью, в момент происшествия в машине никого не было. «Хозяин, когда увидел, был в шоке. Ничего не мог сказать!» — рассказал «Уралинформбюро» очевидец.