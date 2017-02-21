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11:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 61-летняя бухгалтер ТСЖ украла из кассы 1 миллион

Женщина забирала себе деньги жильцов, предназначенные на оплату коммунальных платежей.

Следователи регионального Управления МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летней женщины, ранее работавшей бухгалтером ТСЖ. Пенсионерку обвиняют в присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).

В декабре 2016 года работник ТСЖ сообщил в полицию о том, что обнаружил в кассе организации крупную недостачу денег, после чего было возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе расследования, деньги украла бухгалтер, которая уволилась в июне прошлого года по собственному желанию.

Кропотливое исследование финансовых документов показало: в течение 1,5 лет женщина клала себе в карман средства жильцов многоквартирного дома. Бухгалтер получала деньги от жильцов для оплаты коммуналки, но тратила средства на себя. Таким образом, в сумме бухгалтер «заработала» более 1 миллиона рублей. Свою вину работница ТСЖ полностью признала и даже частично возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд. За подобное преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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