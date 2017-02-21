Пожар в коттеджном поселке в Омске уничтожил гараж
К 14:00 пожарные локализовали возгорание в гараже элитного коттеджного поселка на улице 2-я Кольцевая.
К 14:00 пожарные локализовали возгорание в гараже элитного коттеджного поселка на улице 2-я Кольцевая.
Как ранее сообщал «СуперОмск», сообщение о возникновении огня поступило в пожарную службу в 12:20, горел гараж.
На момент прибытия пожарных горели вещи, автомобилей в гараже не было. В результате гараж выгорел почти полностью — 100 кв. метров из 120-ти.
Для тушения понадобилось 28 пожарных и пять спецмашин, часть огнеборцев все еще работает на месте.