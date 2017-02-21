Провал дорожного полотна устраняют на улице Содружества в Ростове

По информации АО «Ростовводоканал», яма на проезжей части образовалась из-за проседания грунта над водопроводом.

В ходе проверки установлено, что водопровод не поврежден.

По информации городских властей, в настоящее время ведутся работы по устранению последствий проседания грунта.

«Проседание уже засыпано, идет процесс подготовки для асфальтирования поврежденного участка», — говорится в сообщении.