Провал дорожного полотна устраняют на улице Содружества в Ростове
Провал дорожного полотна устраняют на улице Содружества в Ростове 21 февраля, сообщается на сайте администрации донской столицы.
Провал дорожного полотна устраняют на улице Содружества в Ростове 21 февраля, сообщается на сайте администрации донской столицы.
По информации АО «Ростовводоканал», яма на проезжей части образовалась
В ходе проверки установлено, что водопровод не поврежден.
По информации городских властей, в настоящее время ведутся работы по устранению последствий проседания грунта.
«Проседание уже засыпано, идет процесс подготовки для асфальтирования поврежденного участка», — говорится в сообщении.