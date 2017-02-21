В Краснодарском крае насмерть разбился 28-летний мотоциклист
Авария с летальным исходом произошла 20 февраля в Лабинском районе.
Авария с летальным исходом произошла 20 февраля в Лабинском районе.
По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, в Лабинске 28-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Ямаха» без мотошлема, не выбрал безопасную скорость движения.
Мотоцикл врезался в препятствие и опрокинулся.
В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.