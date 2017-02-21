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13:17 (мск), источник: АиФ Самара

Тольяттинец, убивший дачницу садовой скульптурой, отправлен на лечение

У жителя Тольятти, нападавшего всех, кто встречался ему на пути, судмедэксперты обнаружили параноидальную шизофрению.

В понедельник, 20 февраля, суд вынес приговор жителю Тольятти, убившему пенсионерку садовой скульптурой — он отправлен на принудительное лечение, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.

Напомним, 15 июня 2016 года, утром по территории СНТ «Наука», расположенного у Поволжского шоссе бегал обнаженный мужчина, избивавший всех, кто встречался ему на пути. Одну из женщин он забил насмерть садовой скульптурой. Полицейские обнаружили злоумышленника при прочесывании дачного массива. При задержании мужчина оказал стражам правопорядка физическое сопротивление. Задержанным оказался 29-летний безработный житель Тольятти Леонид Мухамедсадыков.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила у Мухамедсадыкова признаки психического расстройства в форме параноидальной шизофрении. Ранее он наблюдался с определенными расстройствами в психоневрологическом диспансере.

Рассмотрев уголовное дело, суд применил в отношении Мухамедсадыкова меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Приговор в законную силу не вступил.

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