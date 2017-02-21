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12:27 (мск), источник: Sputnik.by

Суд над экс-начальником ГАИ Барановичей начнется 28 февраля

Резонансное ДТП произошло в ноябре прошлого года, экс-начальник ГАИ управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 21 фев — Sputnik. Суд Ляховичского района начнет слушания по уголовному делу в отношении и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, сообщила помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

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ДТП с участием Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Он, находясь за рулем Opel Zafira, совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте аварии.

«28 февраля в помещении суда Ляховичского района Брестской области назначено в открытом судебном заседании рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Волковыцкого», — сказала Скалкович.

Как ранее сообщили Sputnik в Следственном комитете, бывшему и.о. начальника ГАИ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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