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18:14 (мск), источник: ivbg.ru

Объявлен конкурс на создание памятника спасателям Ленобласти

Главное управление МЧС России по Ленинградской области объявляет о начале конкурса на лучший проект памятника пожарным и строителям.

Источник: РИА "Новости"

Конкурс проводится совместно с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Работы принимаются до 20 марта 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51. Заявка автора на участие в конкурсе должна содержать полную информацию об авторах проекта. Конкурсные работы должны быть представлены в графическом виде и на электронном носителе.

Победитель конкурса получит ценный подарок от Главного управления МЧС России по Ленинградской области и денежное вознаграждение от Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Закладку камня на месте установки памятника предполагается провести в 30 апреля 2017 года, а разместить мемориал — на территории Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

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