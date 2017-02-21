В Приангарье чиновницу подозревают в присвоении денег ребенка из интерната
Со счета ребенка исчезла крупная сумма денег.
Со счета ребенка исчезла крупная сумма денег.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления по Катангскому району Межрайонного управления социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Как пояснили «АиФ-Иркутск» в
Осенью прошлого года 35-летняя подозреваемая издала распоряжение об установлении опеки над несовершеннолетним воспитанником коррекционной
На время следствия подозреваемую оставили под подпиской о невыезде.