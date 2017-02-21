В Приангарье чиновницу подозревают в присвоении денег ребенка из интерната

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления по Катангскому району Межрайонного управления социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Как пояснили «АиФ-Иркутск» в пресс-службе регионального СКР, ее подозревают в мошенничестве со сбережениями ребенка, маму и папу которого лишили родительских прав.

Осенью прошлого года 35-летняя подозреваемая издала распоряжение об установлении опеки над несовершеннолетним воспитанником коррекционной школы-интерната в селе Ербогачен. После, по одной из версий следствия, она в отделении банка сняла со счета ребенка, на который поступали его пенсионные отчисления, более 800 тысяч рублей. Триста тысяч рублей предполагаемая мошенница потратила на собственные нужды. Оставшиеся деньги были внесены на новый счет, оформленный на имя несовершеннолетнего.

На время следствия подозреваемую оставили под подпиской о невыезде.