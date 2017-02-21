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12:10 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале «охотник» заплатит штраф за стрельбу в заповеднике

В Богдановиче «охотник» заплатит штраф за стрельбу в заповеднике. Сам «стрелок» заявил, что не знал, где находится.

Как сообщили Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, накануне утром в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение инспектора государственного зоологического охотничьего заказника областного значения «Богдановичский». Он сообщил, что в заповеднике слышны выстрелы. Для проверки полученной информации по указанному адресу оперативным дежурным был отправлен наряд дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта полиции Алексея Горшкова и капитанов полиции Антона Головина и Николая Коровина.

На 80 км автодороги Екатеринбург — Тюмень, которая проходит через государственный заказник, стражи порядка обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Мазда 3» с государственным регистрационным знаком 86 региона, а вскоре в поле зрения полицейских появился и сам владелец транспортного средства, вышедший из леса. Инспекторы ГИБДД обратили внимание на сверток в руках мужчины, который тот поспешил убрать в салон иномарки.

Досмотрев «Мазду», полицейские выяснили, что руках у гражданина находилась его куртка, в нее был завернут карабин «Вепрь». Также в машине обнаружились стреляные гильзы и патроны к оружию.

«Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в райотдел. Владельцем “ствола” оказался ранее не судимый житель Екатеринбурга 1985 года рождения, работающий в должности начальника участка одной из управляющих компаний города. С его слов, он направлялся домой с охоты, неожиданно увидел в лесу “пушного зверька”, при этом какого конкретно вспомнить затруднился. Пройдя за ним по следу, охотник произвел два выстрела, но, мол, промахнулся, после чего вернулся к машине. О том, что находится на территории государственного заказника любитель зайчатины, якобы, не знал, а имеющиеся на данном участке специальные ярко цвета дорожные щиты с предупреждением о запрете стрельбы — не видел. По факту применения оружия на особо охраняемой природной территории сотрудниками полиции Богдановича в отношении гражданина заведено административное делопроизводство по статье 8.37 КоАП Российской Федерации — “Нарушение правил охоты”. Санкция данной статьи предусматривает в виде наказания наложение штрафа в сумме до 4 тыс. руб. с лишением права заниматься охотой. Карабин у нарушителя сыщики изъяли, он будет храниться в ОВД до решения суда», — рассказал полковник Горелых.

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