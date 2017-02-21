Подгоренец ответит в суде за убийство 70-летнего отца

Подгоренские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Юдино, подозреваемого в убийстве 70-летнего отца. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замначальника отдела МВД по Подгоренскому району Михаил Фетискин в понедельник, 20 февраля.

Тело пенсионера со следами насильственной смерти в доме по улице Центральной села Юдино обнаружили сотрудники районной электрической сети (РЭС) вечером в субботу, 18 февраля. Они сообщили о случившемся соседям, а последние позвонили в полицию.

Силовики задержали сына убитого пенсионера. По предварительным данным мужчина убил отца в 17:00 13 февраля. По словам местных жителей, подозреваемый мужчина, сын потерпевшего, некоторое время состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.