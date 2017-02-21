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12:20 (мск), источник: 112.ua

В Кропивницком произошла перестрелка возле суда, есть пострадавшие

Стрелявшие были задержаны полицией через 6 минут.

Источник: 112.ua

В Кропивницком возле местного суда произошла перестрелка, есть раненые. Полиция оперативно задержала стрелявших. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«Перестрелка возле суда г. Кропивницкий. местные разборки. Есть пострадавшие с пулевыми ранениями. Граждане находятся в больнице. Ориентировка, две чёрных иномарки с вооруженными людьми. Перехват, 6 минут, бандиты задержаны сотрудниками патрульной полиции», — написал Жуков.

Комментарии
1
конь педальный
Судей и адвокатов нужно приравнять к участникам боевых действий. Всем выдать личное оружие, а на заседания приходить в бронежилетах поверх мантий и в касках.
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