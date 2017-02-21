В Кропивницком произошла перестрелка возле суда, есть пострадавшие

В Кропивницком возле местного суда произошла перестрелка, есть раненые. Полиция оперативно задержала стрелявших. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«Перестрелка возле суда г. Кропивницкий. местные разборки. Есть пострадавшие с пулевыми ранениями. Граждане находятся в больнице. Ориентировка, две чёрных иномарки с вооруженными людьми. Перехват, 6 минут, бандиты задержаны сотрудниками патрульной полиции», — написал Жуков.