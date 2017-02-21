Погибший в Калинковичах 18-летний водитель получил права 3 месяца назад

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Погибший в Калинковичах 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat только три месяца назад получил водительское удостоверение, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Авария произошла накануне около 20:15 — водитель после обгона попутных машин не справился с управлением, выехал на газон и врезался сначала в мачту уличного освещения, а затем в забор. От полученных травм молодой человек скончался в Калинковичской центральной районной больнице.

«Водитель получил право на управление транспортным средством три месяца назад», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора и один стационарный датчик контроля скорости.