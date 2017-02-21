Погибший в Калинковичах 18-летний водитель получил права 3 месяца назад
По информации ГАИ, на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора.
По информации ГАИ, на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора.
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Погибший в Калинковичах 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat только три месяца назад получил водительское удостоверение, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла накануне около 20:15 — водитель после обгона попутных машин не справился с управлением, выехал на газон и врезался сначала в мачту уличного освещения, а затем в забор. От полученных травм молодой человек скончался в Калинковичской центральной районной больнице.
«Водитель получил право на управление транспортным средством три месяца назад», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора и один стационарный датчик контроля скорости.