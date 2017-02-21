28-летний мужчина в Минске вышел из поликлиники и пропал
28-летний Кирилл Шпаковский пропал 16 февраля — вышел из дома и не вернулся, сообщила SB.BY администратор по работе со СМИ
28-летний Кирилл Шпаковский пропал 16 февраля — вышел из дома и не вернулся, сообщила SB.BY администратор по работе со СМИ
— Мужчина просто ушел из дома. Никто не знает, куда. Последний раз его видели возле метро Уручье. Остались снимки с камеры наблюдения, которая зафиксировала его. Где его искать, неизвестно, — рассказала Юлия Ковган.
Мужчина проживал в Минске на ул. Есенина. По информации ПСО Ангел, он ушел из дома 16 февраля примерно в 11.00. Мать пропавшего Лариса Федоровна рассказала SB.BY, что ее сын может находиться в Борисове.
— Милиция уже опросила таксистов и определила, что он может быть в Борисове. Друзей у него там нет. Наверное, у него депрессия,
Камеры наблюдения зафиксировали мужчину возле метро Уручье. Предполагается, что оттуда он уехал в Борисов, и искать его нужно там.
Приметы: рост 198 см, плотного телосложения,
Особые приметы: имеются лобные залысины.
Был одет (как на последнем фото): черная майка с белым большим рисунком на груди,