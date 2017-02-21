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12:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

28-летний мужчина в Минске вышел из поликлиники и пропал

28-летний Кирилл Шпаковский пропал 16 февраля — вышел из дома и не вернулся, сообщила SB.BY администратор по работе со СМИ поисково-спасательного отряда Ангел Юлия Ковган.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Мужчина просто ушел из дома. Никто не знает, куда. Последний раз его видели возле метро Уручье. Остались снимки с камеры наблюдения, которая зафиксировала его. Где его искать, неизвестно, — рассказала Юлия Ковган.

Мужчина проживал в Минске на ул. Есенина. По информации ПСО Ангел, он ушел из дома 16 февраля примерно в 11.00. Мать пропавшего Лариса Федоровна рассказала SB.BY, что ее сын может находиться в Борисове.

— Милиция уже опросила таксистов и определила, что он может быть в Борисове. Друзей у него там нет. Наверное, у него депрессия, что-то случилось, и он решил уйти. Я была в отпуске, а он — на больничном. Выходил из поликлиники, позвонил, сказал, что будет через полчаса, а потом выключил телефон и пропал, — поделилась мать Кирилла Шпаковского.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину возле метро Уручье. Предполагается, что оттуда он уехал в Борисов, и искать его нужно там.

Приметы: рост 198 см, плотного телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Носит очки для зрения (в черной оправе со светлыми стеклами). На запястье — красная нить.

Особые приметы: имеются лобные залысины.

Был одет (как на последнем фото): черная майка с белым большим рисунком на груди, темно-синие брюки, черный свитер, черная куртка с капюшоном, серо-голубые кроссовки.

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