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12:37 (мск), источник: Newslab.ru

У красноярской пенсионерки отобрали миллион рублей

Гость сына украл у красноярской пенсионерки накопленный ею миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ ГУ МВД России по краю.

У красноярской пенсионерки отобрали накопленный ею миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ ГУ МВД России по краю.

Женщина сама заявила в полицию о том, что стала жертвой преступления. Как оказалось в день преступления в ее доме гостил знакомый сына. Мужчины распивали спиртное, а когда выпивка закончилась, сын попросил у матери денег. «У пенсионерки имелись накопления, которые она хранила в своей квартире. Достав небольшую сумму, хозяйка отдала ее сыну, и он ушел вместе с гостем за алкоголем. Позже знакомый сына вернулся в дом, напал на пенсионерку, забрал деньги, после чего скрылся. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

Оперативники задержали злоумышленника — им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбойные нападения 38-летний житель Красноярска, который недавно освободился из мест лишения свободы. В ходе досмотра полицейские изъяли у него часть похищенных денег. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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