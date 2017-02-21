Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
40-летняя Гусева выложила фото в комбинации и чулках - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
12:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района

Городского чиновника подозревают в коррупции.

В Екатеринбурге оперативники ФСБ провели операцию по задержанию главы Верх-Исетского района Алескандра Бреденко по подозрении в коррупции, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 21 февраля.

Предположительно, главу района задержали в его же кабинете в подозрении в коррупционном преступлении, пишет «Ъ-Урал». В операции участвовали оперативники управления ФСБ России по Свердловской области.

«Мы эту информацию не подтверждаем, но и не опровергаем», — заявила корреспонденту «АиФ-Урал» пресс-секретарь управления Кристина Леточная, попросив обратиться в СКР.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, данные о задержании Александра Бреденко к ним еще не поступили.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга также заявили изданию, что выясняют информацию о случившемся.

Александ Бреденко возглавляет администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга с 21 января 2011 года. До этого чиновник трудился в должности зампредседателя комитета по благоустройства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественники Сургута самовольно установили памятник Сталину
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Павел Буре отказался от гражданства США
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь