В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района

В Екатеринбурге оперативники ФСБ провели операцию по задержанию главы Верх-Исетского района Алескандра Бреденко по подозрении в коррупции, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 21 февраля.

Предположительно, главу района задержали в его же кабинете в подозрении в коррупционном преступлении, пишет «Ъ-Урал». В операции участвовали оперативники управления ФСБ России по Свердловской области.

«Мы эту информацию не подтверждаем, но и не опровергаем», — заявила корреспонденту «АиФ-Урал» пресс-секретарь управления Кристина Леточная, попросив обратиться в СКР.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, данные о задержании Александра Бреденко к ним еще не поступили.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга также заявили изданию, что выясняют информацию о случившемся.