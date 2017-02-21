В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района
Городского чиновника подозревают в коррупции.
Городского чиновника подозревают в коррупции.
В Екатеринбурге оперативники ФСБ провели операцию по задержанию главы
Предположительно, главу района задержали в его же кабинете в подозрении в коррупционном преступлении, пишет «Ъ-Урал». В операции участвовали оперативники управления ФСБ России по Свердловской области.
«Мы эту информацию не подтверждаем, но и не опровергаем», — заявила корреспонденту «АиФ-Урал»
По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, данные о задержании Александра Бреденко к ним еще не поступили.
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Александ Бреденко возглавляет администрацию