Донские сироты по вине подрядчика остались без жилья
Уголовное дело возбудили донские полицейские в отношении подрядчика из станицы Обливской. Его подозревают в крупной трате бюджетных средств.
Уголовное дело возбудили донские полицейские в отношении подрядчика из станицы Обливской. Его подозревают в крупной трате бюджетных средств.
Как сообщают правоохранители, директор коммерческой фирмы заключил контракт с местной администрацией на сумму около 2 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для строительства квартир для