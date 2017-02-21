Директор «ТФБ Финанс» останется под арестом по делу о хищении

Вальшин был задержан правоохранительными органами 6 февраля и по решению Советского райсуда Казани арестован до 2 апреля. Защита подозреваемого обжаловала данное решение.

«Верховный суд Татарстана оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, решение Советского райсуда — без изменения», — сказала Коваль.

В рамках расследования дела мера пресечения в виде содержания под стражей избрана судом также в отношении заместителя председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова, начальника управления активных операций «ТФБ Финанс», также занимающего должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, Рустама Тимербаева, руководителя отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс», являющегося также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнара Абдулманова. Кроме того, объявлен в розыск заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки «Советский», «Тимер Банк», Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали ранее, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков проблемного Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс», и теперь не могут получить свои вклады.

По результатам проверки заявлений граждан МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств клиентов. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 миллионов рублей. В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс».