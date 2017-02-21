Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
8 способов поклеить обои иначе
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
13:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Взорвавшему остановки в Воронеже террористу добавили 13 лет к пожизненному сроку

Максима Понарьина судили за посягательство на жизнь военнослужащих в Чечне.

Шатойский районный суд Чечни вынес приговор Максиму Понарьину, который взорвал в Воронеже остановки в 2006 году. О новом приговоре террористу сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Ставропольскому краю в понедельник, 20 февраля. За нападение на военнослужащих в 2000 году Понарьина приговорили к 13 года строгого режима. Новое наказание не изменит положения террориста, который получил пожизненный срок в 2007 году. Тогда его судили за взрывы в московском метро и на воронежских остановках в 2004 году. Сотрудники воронежского УФСБ, задержали Понарьина, предотвратив теракт в городе на 9 мая 2005 года.

События, легшие в основу нового приговора Понарьину, произошли 17 лет назад. Согласно обвинению, 29 февраля 2000 года Максим Понарьин в составе объединенной вооруженной банды боевиков под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих. Бой шел в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни. Десантники Псковской дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с боевиками и предотвратили прорыв 2,5 тыс. членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. В бою погибли 84 десантника.

Как установили следователи, уроженец Ставрополья Понарьин входил в «Ногайский батальон» Шамиля Басаева и «принимал участие в боестолкновениях с федеральными силами РФ на территории Чечни».

Ваххабит Максим Понарьин, взорвавший остановки в Воронеже в 2004 году, до принятия ислама был обычным русским парнем. На базе его мечети сложился джамаат (община), который вскоре вошел в состав бандформирования Хаттаба. Так Понарьина завербовали «на борьбу с неверными», и он стал террористом. В Воронеж он приехал в конце 2003 года по заданию лидеров незаконных военных формирований. Понарьина направили организовывать взрывы на остановках общественного транспорта.

Первый теракт Понарьин устроил на автобусной остановке «Военный городок», где 19 февраля 2004 года в урне для мусора сработало взрывное устройство: жестяная банка, начиненная болтами. Взрыв произошел в 8:15 — через минуту после того, как автобус с пассажирами отъехал от остановки. Многим это спасло жизнь — лишь один человек получил контузию. Через пять месяцев, 19 июля 2004 года, на остановке «Институт лесной генетики» взорвалась самодельная бомба с болтами и гайками. Металлический осколок попал в грудь 25-летней жительнице Воронежа Елене Фроловой. Девушка скончалась на месте, еще шесть человек с травмами различной степени тяжести оказались в больницах. Через неделю, 26 июля, на автобусной остановке на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 9 Января прогремел очередной взрыв. Пострадала женщина, проезжавшая мимо на легковой машине. После этого Понарьин уехал в Москву для подготовки взрыва на «Рижской». Теракт произошел 31 августа 2004 года, перед бесланской трагедией.

В мае 2005 года Понарьин готовил взрыв на 9 мая. Накануне террориста задержали сотрудники ФСБ. Понарьин сообщил, что готовил еще 11 взрывов на остановках в Воронеже. В подтверждение своих слов он показал силовикам схрон в лесополосе Коминтерновского района, где держал взрывчатку и материалы для самодельных взрывных устройств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Воронежское чудо». Куратор триеннале современного искусства оценил арт-сцену региона
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь