Взорвавшему остановки в Воронеже террористу добавили 13 лет к пожизненному сроку

Шатойский районный суд Чечни вынес приговор Максиму Понарьину, который взорвал в Воронеже остановки в 2006 году. О новом приговоре террористу сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Ставропольскому краю в понедельник, 20 февраля. За нападение на военнослужащих в 2000 году Понарьина приговорили к 13 года строгого режима. Новое наказание не изменит положения террориста, который получил пожизненный срок в 2007 году. Тогда его судили за взрывы в московском метро и на воронежских остановках в 2004 году. Сотрудники воронежского УФСБ, задержали Понарьина, предотвратив теракт в городе на 9 мая 2005 года.

События, легшие в основу нового приговора Понарьину, произошли 17 лет назад. Согласно обвинению, 29 февраля 2000 года Максим Понарьин в составе объединенной вооруженной банды боевиков под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих. Бой шел в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни. Десантники Псковской дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с боевиками и предотвратили прорыв 2,5 тыс. членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. В бою погибли 84 десантника.

Как установили следователи, уроженец Ставрополья Понарьин входил в «Ногайский батальон» Шамиля Басаева и «принимал участие в боестолкновениях с федеральными силами РФ на территории Чечни».

Ваххабит Максим Понарьин, взорвавший остановки в Воронеже в 2004 году, до принятия ислама был обычным русским парнем. На базе его мечети сложился джамаат (община), который вскоре вошел в состав бандформирования Хаттаба. Так Понарьина завербовали «на борьбу с неверными», и он стал террористом. В Воронеж он приехал в конце 2003 года по заданию лидеров незаконных военных формирований. Понарьина направили организовывать взрывы на остановках общественного транспорта.

Первый теракт Понарьин устроил на автобусной остановке «Военный городок», где 19 февраля 2004 года в урне для мусора сработало взрывное устройство: жестяная банка, начиненная болтами. Взрыв произошел в 8:15 — через минуту после того, как автобус с пассажирами отъехал от остановки. Многим это спасло жизнь — лишь один человек получил контузию. Через пять месяцев, 19 июля 2004 года, на остановке «Институт лесной генетики» взорвалась самодельная бомба с болтами и гайками. Металлический осколок попал в грудь 25-летней жительнице Воронежа Елене Фроловой. Девушка скончалась на месте, еще шесть человек с травмами различной степени тяжести оказались в больницах. Через неделю, 26 июля, на автобусной остановке на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 9 Января прогремел очередной взрыв. Пострадала женщина, проезжавшая мимо на легковой машине. После этого Понарьин уехал в Москву для подготовки взрыва на «Рижской». Теракт произошел 31 августа 2004 года, перед бесланской трагедией.

В мае 2005 года Понарьин готовил взрыв на 9 мая. Накануне террориста задержали сотрудники ФСБ. Понарьин сообщил, что готовил еще 11 взрывов на остановках в Воронеже. В подтверждение своих слов он показал силовикам схрон в лесополосе Коминтерновского района, где держал взрывчатку и материалы для самодельных взрывных устройств.