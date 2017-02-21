Жителя Дзержинска осудили за убийство друга при праздновании дня ВДВ
Злоумышленник ударил товарища ножом, отмечая общий праздник.
Злоумышленник ударил товарища ножом, отмечая общий праздник.
Жителя Дзержинска осудили за убийство товарища во время празднования дня ВДВ, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
2 августа в квартире дома на улице Буденного два друга отмечали праздник, распивая алкогольные напитки. Хозяин квартиры ударил приятеля в грудь ножом, после чего пострадавший вышел на улицу и около дома потерял сознание. Соседи вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу 30-летний потерпевший скончался.
Во время предварительного расследования обвиняемый заявил, что никаких конфликтов в тот день между ним и его гостем не было, и что ранил он товарища нечаянно, когда нарезал продукты. Мужчине назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.