Жителя Дзержинска осудили за убийство друга при праздновании дня ВДВ

Жителя Дзержинска осудили за убийство товарища во время празднования дня ВДВ, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

2 августа в квартире дома на улице Буденного два друга отмечали праздник, распивая алкогольные напитки. Хозяин квартиры ударил приятеля в грудь ножом, после чего пострадавший вышел на улицу и около дома потерял сознание. Соседи вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу 30-летний потерпевший скончался.

Во время предварительного расследования обвиняемый заявил, что никаких конфликтов в тот день между ним и его гостем не было, и что ранил он товарища нечаянно, когда нарезал продукты. Мужчине назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.