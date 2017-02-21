30 человек эвакуировано из-за пожара в Алматы

В 7.55 звонок о пожаре по улице Сагатова поступил на оперативный пульт, десять минут спустя огнеборцы уже были на месте. К тому времени огонь перекинулся на два близлежащих строения — крышу примыкающего к СТО частного дома и времянку.

Экстренные службы эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей — в районе СТО здания стоят вплотную друг к другу, была опасность распространения огня по жилому массиву. С места возгорания пожарные вынесли пять газовых баллонов. Огонь был потушен в 8.45, площадь пожара составила 290 кв.м. Пламя повредило четыре автомобиля. Сведений о пострадавших нет.