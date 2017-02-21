На правом берегу Красноярска рухнул кран

В Красноярске в промышленной зоне по ул. Мусоргского, 10 на грузовой автомобиль рухнул кран мостового типа. На момент ЧП в кабине крана находилась женщина. Она отделалась легкими ушибами, но медицинская помощь ей не понадобилась.

Инцидент произошел во вторник, 21 февраля, около 13:00. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на стройку спасатели убедились, что в результате происшествия никто из работников не пострадал. Строительный кран упал в промышленной зоне, поэтому сильных повреждений и жертв удалось избежать, добавили в ведомстве. Проезжая часть также оказалась свободной для проезда, поэтому сотрудники МЧС покинули место происшествия. По данным очевидцев, строители пока не подняли козловой кран «на ноги».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители проводят осмотр поврежденного автомобиля, а также опрашивают очевидцев и свидетелей.