Новосибирца расстреляли в упор и выбросили в окно

Сегодня утром около шести часов возле подъезда одного из домов по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска было обнаружено тело молодого человека 1995 года рождения. По характерным травмам возникло предположение, что парень упал с большой высоты, но затем в области живота были найдены огнестрельные ранения.

— Предварительно установлено, что в ночь на 21 февраля потерпевший распивал в съемной квартире спиртные напитки в компании молодых людей, с которыми познакомился накануне, — говорит представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова. — Во время распития между потерпевшим и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого последний выстрелил в потерпевшего не менее трех раз.

Из проверенных источников корреспонденту VN.ru стало известно, что на сегодня существует две версии произошедшего. Первая — молодой человек сам вылетел в окно после трех выстрелов из травматического пистолета. Но оперативники придерживаются второй версии — парня сначала застрелили, а затем выбросили в окно.

Всего компания состояла из четырех человек — трех мужчин и одной девушки. Конфликт разгорелся между двумя гостями из-за ревности, затем прозвучали три выстрела. Как оказалось, один из кавалеров был вооружен травматом. После этого гости покинули квартиру, в которой остался только хлебосольный хозяин.

— Подозреваемый был задержан по горячим следам в квартире у матери, — сообщил VN.ru начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по области Антон Сурнин. — Ранее судимый 36-летний житель Новосибирска во время обыска заявил о своей невиновности и отказался показать тайник с оружием. Однако сотрудники полиции нашли пистолет и три патрона, которые он спрятал за шкафом. Расследование уголовного дела продолжается.