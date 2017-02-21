Крупное ДТП на трассе М-5 под Миассом: есть жертвы
Авария спровоцировала крупную транспортную пробку.
Авария спровоцировала крупную транспортную пробку.
На федеральной трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск произошло крупное
«Утром 21 февраля на 1 770 километре дороги Москва — Челябинск произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель Isuzu получил смертельную травму», — сообщили в полиции.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водители двух других машин.
В настоящее время устанавливается причина ДТП.
Отметим, что авария спровоцировала затруднение движения в обоих направлениях.