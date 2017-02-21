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12:41 (мск), источник: dostup1.ru

Крупное ДТП на трассе М-5 под Миассом: есть жертвы

Авария спровоцировала крупную транспортную пробку.

На федеральной трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Миасса.

«Утром 21 февраля на 1 770 километре дороги Москва — Челябинск произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель Isuzu получил смертельную травму», — сообщили в полиции.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водители двух других машин.

В настоящее время устанавливается причина ДТП.

Отметим, что авария спровоцировала затруднение движения в обоих направлениях.

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