Умершая омичка больше недели пролежала дома одна

Очередной случай смерти одинокого человека в Омске. Одинокая 47-летняя женщина после смерти в своей квартире пролежала больше недели. Забеспокоились о ней только соседи и то лишь потому, что почувствовали сильный трупный запах.

Жители дома обратились с жалобой в полицию. Силовики взломали дверь и обнаружили в одной из комнат тело, которое уже начало разлагаться.