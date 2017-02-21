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13:12 (мск), источник: Om1.ru

Умершая омичка больше недели пролежала дома одна

У женщины, проживающей на Левобережье, не было близких и родных.

Очередной случай смерти одинокого человека в Омске. Одинокая 47-летняя женщина после смерти в своей квартире пролежала больше недели. Забеспокоились о ней только соседи и то лишь потому, что почувствовали сильный трупный запах.

Жители дома обратились с жалобой в полицию. Силовики взломали дверь и обнаружили в одной из комнат тело, которое уже начало разлагаться.

Как сообщили в полиции, никаких признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было. Возможно, у омички было какое-то хроническое тяжелое заболевание. В настоящее время проводится проверка, устанавливается причина смерти.

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