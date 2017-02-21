Умершая омичка больше недели пролежала дома одна
У женщины, проживающей на Левобережье, не было близких и родных.
У женщины, проживающей на Левобережье, не было близких и родных.
Очередной случай смерти одинокого человека в Омске. Одинокая 47-летняя женщина после смерти в своей квартире пролежала больше недели. Забеспокоились о ней только соседи и то лишь потому, что почувствовали сильный трупный запах.
Жители дома обратились с жалобой в полицию. Силовики взломали дверь и обнаружили в одной из комнат тело, которое уже начало разлагаться.
Как сообщили в полиции, никаких признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было. Возможно, у омички было