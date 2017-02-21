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13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Виновнику ДТП с пятью погибшими на трассе в Зеленодольском районе суд вынес приговор

(Зеленодольск, 21 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Пять с половиной лет колонии-поселения получил виновник ДТП, в котором погибли пять человек.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Екатеринбурга Евгений Ахметов предстал перед Зеленодольским городским судом.

Авария произошла 25 ноября около восьми часов вечера. Возле села Сафоново в Зеленодольском районе столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Лада» 14-й модели с номерами Республики Марий Эл. Внедорожник, за рулем которого, находился пьяный Евгений Ахметов пошел на обгон, в этот момент и произошло столкновение.

Четверо мужчин из «Лады» скончались на месте аварии, пятый умер по дороге в больницу.

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