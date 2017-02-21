В Волгограде вскрыто крупное мошенничество с материнским капиталом

Дело возбуждено по итогам прокурорской проверки в отношении безработной жительницы Тракторозаводского района Волгограда, лишенной родительских прав в отношении старшей дочери.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, эта женщина сумела заполучить дубликат свидетельства о рождении отнятой дочери, а затем получила и сертификат на материнский капитал. Средства она обналичила через потребительский кооператив и купила квартиру, оформив собственниками своего сожителя и младшую трехлетнюю дочь. Старшая же дочь не получила ничего.

В настоящее время младшая дочь находится в социальном учреждении, поскольку ее биологическая мать ведет асоциальный образ жизни. Решается вопрос о лишении ее родительских прав в отношении и второго ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция соответствующей статьи УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.