В Волгограде вскрыто крупное мошенничество с материнским капиталом
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат материнского капитала.
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат материнского капитала.
Дело возбуждено по итогам прокурорской проверки в отношении безработной жительницы Тракторозаводского района Волгограда, лишенной родительских прав в отношении старшей дочери.
Как сообщила РИАЦ
В настоящее время младшая дочь находится в социальном учреждении, поскольку ее биологическая мать ведет асоциальный образ жизни. Решается вопрос о лишении ее родительских прав в отношении и второго ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается. Санкция соответствующей статьи УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.