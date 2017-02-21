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12:43 (мск), источник: Tengrinews

5 авто врезались друг в друга в ВКО

ДТП произошло на скользком склоне. По информации водителей, трасса в этом месте не подсыпана, при том, что в городе вот уже третий день метель, а на дорогах очень скользко.

Источник: Tengrinews

На скользком склоне на одной из улиц Усть-Каменогорска произошла необычная авария. Здесь один за другим столкнулись сразу пять автомобилей, образовав цепь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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ДТП произошло на скользком склоне. По информации водителей, трасса в этом месте не подсыпана, при том, что в городе вот уже третий день метель, а на дорогах очень скользко. По словам очевидцев, водитель иномарки резко затормозил перед поворотом, а следовавшие за ним водители не успели вовремя остановить машины. В результате пять автомобилей один за другим врезались друг в друга. Все транспортные средства съехали со скользкого склона. Задняя часть одной из машин оказалось буквально на капоте другого авто.

«По предварительной информации, пострадавших в этом инциденте нет. Обстоятельства выясняются», — пояснили в УВД Усть-Каменогорска.

Все автомобили получили различные повреждения.

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