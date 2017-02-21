В Калининграде четырёхлетний ребёнок пострадал при падении в автобусе

Инцидент произошёл в понедельник, 20 февраля, в 8:50. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. Кроме того, в 8:05 на улице Озерова Hyundai Matrix сбил 55-летнего мужчину. Пострадавший пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП мужчину госпитализировали.