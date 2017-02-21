В Калининграде четырёхлетний ребёнок пострадал при падении в автобусе
В калининградском автобусе «ПАЗ» упал четырёхлетний ребёнок, когда водитель отъезжал от остановки.
В калининградском автобусе «ПАЗ» упал четырёхлетний ребёнок, когда водитель отъезжал от остановки.
Инцидент произошёл в понедельник, 20 февраля, в 8:50. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. Кроме того, в 8:05 на улице Озерова Hyundai Matrix сбил 55-летнего мужчину. Пострадавший пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП мужчину госпитализировали.
Также около 18:00 на улице Елизаветинской столкнулись Land Rover, Mazda 3 и Volkswagen Passat. В результате