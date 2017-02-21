Коммерсант из Октябрьского оштрафован за мошенничество

Путем обмана они убедили двух пожилых женщин в том, что новое жилье им предоставят только после уплаты определенной суммы. По информации СУ СКР по Пермскому краю, мошенники мошенники заключили фиктивные договоры на приобретение части жилых помещений и получили от женщин более 700 тысяч рублей.

93-летняя пострадавшая — участница Великой Отечественной войны — лишилась более 200 тысяч рублей. По закону новое жилье должно было предоставляться безвозмездно и впоследствии женщины квартиры получили.

В ходе расследования уголовного дела причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме. Приговором суда директору коммерческой организации назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.