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13:47 (мск), источник: Новости Перми

Коммерсант из Октябрьского оштрафован за мошенничество

В 2013—2014 годах заместитель главы администрации Октябрьского городского поселения и директор коммерческой организации занимались переселением граждан из аварийного жилья. При этом им удалось обмануть двух пожилых женщин.

Путем обмана они убедили двух пожилых женщин в том, что новое жилье им предоставят только после уплаты определенной суммы. По информации СУ СКР по Пермскому краю, мошенники мошенники заключили фиктивные договоры на приобретение части жилых помещений и получили от женщин более 700 тысяч рублей.

93-летняя пострадавшая — участница Великой Отечественной войны — лишилась более 200 тысяч рублей. По закону новое жилье должно было предоставляться безвозмездно и впоследствии женщины квартиры получили.

В ходе расследования уголовного дела причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме. Приговором суда директору коммерческой организации назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

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