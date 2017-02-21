Пьяный пешеход напал с ножом на инспектора ГАИ в Бресте
Милиционеры свозили пешехода в больницу, а когда передавали нетрезвого молодого человека его отцу, брестчанин напал на инспектора.
Милиционеры свозили пешехода в больницу, а когда передавали нетрезвого молодого человека его отцу, брестчанин напал на инспектора.
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте нетрезвого пешехода, который пытался ударить ножом в шею сотрудника ГАИ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Инцидент в областном центре произошел вечером 17 февраля на Заводском переулке: работники ГАИ прибыли на вызов, чтобы оказать помощь медикам, которые не могли справиться с травмированным нетрезвым 32-летним местным жителем. Инспекторы отвезли его в больницу, а затем решили доставить домой.
«В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из барсетки перочинный нож и напал на инспектора», — сказали в управлении.
Там также сообщили, что милиционер смог увернуться от удара в шею, но получил ранение руки.
Молодой человек после произошедшего был задержан выехавшей на место ЧП опергруппой.