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13:22 (мск), источник: Sputnik.by

Пьяный пешеход напал с ножом на инспектора ГАИ в Бресте

Милиционеры свозили пешехода в больницу, а когда передавали нетрезвого молодого человека его отцу, брестчанин напал на инспектора.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте нетрезвого пешехода, который пытался ударить ножом в шею сотрудника ГАИ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент в областном центре произошел вечером 17 февраля на Заводском переулке: работники ГАИ прибыли на вызов, чтобы оказать помощь медикам, которые не могли справиться с травмированным нетрезвым 32-летним местным жителем. Инспекторы отвезли его в больницу, а затем решили доставить домой.

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«В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из барсетки перочинный нож и напал на инспектора», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что милиционер смог увернуться от удара в шею, но получил ранение руки.

Молодой человек после произошедшего был задержан выехавшей на место ЧП опергруппой.

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