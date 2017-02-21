Упавшая сосулька пробила лобовое стекло иномарки в центре Челябинска

Жуткую картину увидел челябинец Николай Казанцев, шедший по Витебской от улицы Энтузиастов в сторону Лесопарковой. В лобовое стекло иномарки была воткнута льдина. Хозяина поблизости не было.

«На крыше дома, под которой стояла машина, сосулек видно не было. Не исключено, что водитель пригнал свое авто в таком состоянии с другого места», — рассказывает горожанин.

Напомним, сегодня 21 февраля воздух в Челябинске прогрелся до 2 градусов со знаком «плюс». Весенняя оттепель угрожает горожанам падающими ледяными глыбами. Жителям советуют не парковать авто близко к зданиям и напоминают о необходимости беречь головы.