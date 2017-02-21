Пьяный полицейский врезался во встречное авто

Вопиющий случай с пьяным сотрудником полиции за рулем попал на видео регистратора, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на видео очевидцев.

В Сатке участковый, петляя по дороге, вылетел на полосу встречного движения и врезался в движущийся на встречу автомобиль. Судя по видео, полицейский был нетрезв, поскольку сильно шатался при выходе из машины. Он был одет в форму сотрудника полиции, но находился ли при исполнении служебных обязанностей — неизвестно.