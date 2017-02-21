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13:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежскую пенсионерку госпитализировали после падения глыбы льда у остановки

Воронежской пенсионерке потребовалась госпитализация после падения глыбы льда возле остановки «Проспект Труда», сообщила корреспондент РИА «Воронеж» с места происшествия во вторник, 21 февраля.

Глыба упала с крыши и отскочила от земли, задев 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Старшая из женщин получила травму головы.

В момент ЧП горожанки обходили лужу по тротуару, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» дочь раненой пенсионерки. Сосулька попала пенсионерке по голове, а ее дочери отлетела в руку, однако удар пришелся по мобильному телефону и разбил его. Сама мать ребенка пострадала незначительно — небольшой осколок поцарапал ей щеку. Она вызвала спасателей. На место также приехала полиция.

Аналогичный случай произошел на улице Ржевская в понедельник, 20 февраля. Ледяная глыба упала на женщину с коляской. Горожанка попала в больницу, ребенок не пострадал: коляска защитила его от удара. Следователи начали проверку по факту ЧП. Директор управляющей компании Левобережного района Владимир Болотов сообщил, что УК готова оказать женщине помощь, если она обратится за компенсацией. Он добавил, что кровлю дома очистили от снега и наледи в четверг, 16 февраля.

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