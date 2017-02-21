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14:18 (мск), источник: Actualitati.md

Четыре воспитанника одного из столичных детских садов госпитализированы

Четыре ребенка в возрасте до 3 лет из одного из кишиневских детсадов попали в больницу с жалобами на острое желудочно-кишечное заболевание.

Источник: Actualitati.md

По данным Центра общественного здоровья, всего 6 шесть воспитанников одного и того же дошкольного образовательного учреждения в возрасте от 2 до 3 лет заболели и жаловались на сильные боль в области живота, тошноту и расстройство желудка.

Из шести заболевших госпитализированы четверо. Их поместили в Инфекционную больницу Кишинева.

Предварительно у одного из детей диагностировали пищевое отравление.

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