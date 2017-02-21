Четыре воспитанника одного из столичных детских садов госпитализированы
Четыре ребенка в возрасте до 3 лет из одного из кишиневских детсадов попали в больницу с жалобами на острое
Четыре ребенка в возрасте до 3 лет из одного из кишиневских детсадов попали в больницу с жалобами на острое
По данным Центра общественного здоровья, всего 6 шесть воспитанников одного и того же дошкольного образовательного учреждения в возрасте от 2 до 3 лет заболели и жаловались на сильные боль в области живота, тошноту и расстройство желудка.
Из шести заболевших госпитализированы четверо. Их поместили в Инфекционную больницу Кишинева.
Предварительно у одного из детей диагностировали пищевое отравление.