В Новосибирске по горячим следам задержали убийцу юноши

По данным ведомства, убийство произошло сегодня утром возле подъезда дома на улице Дуси Ковальчук. Предварительно установлено, что в ночь на 21 февраля, 21-летний молодой человек распивал спиртное на съемной квартире у своих новых друзей, с которыми он недавно познакомился.

Во время застолья между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый не менее трех раз выстрелил в молодого человека. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские и следователи смогли задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1981 года рождения. Во время обысков его квартиры нашли орудие преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело за убийство.

«По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следователем выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.