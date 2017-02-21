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15:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах вышел из комы малыш, подавившийся куском яблока

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Утром 21 февраля в БСМП Набережных Челнов пришел в сознание годовалый малыш, который впал в кому, подавившись куском яблока.

Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения Челнов, у ребенка наблюдается положительная динамика. «Его готовят к переводу из реанимации в одно из отделений больницы», — уточнил собеседник.

Напомним, 19 февраля в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии поступил годовалый ребенок. Из верхнего отдела его ротоглотки был извлечен большой кусок яблока.

Очищенный фрукт ребенку дала бабушка. Она сидела все время рядом с малышом, когда тот его ел. Но в какой-то момент он подавился. Бабушка пыталась рукой достать кусок яблока, но не смогла, после чего вызвала «скорую». После оказания медицинской помощи ребенка в сопровождении медиков транспортировали в КДМЦ, где он был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Малыш находился в коме после перенесенной гипоксии. За ним наблюдали врачи.

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