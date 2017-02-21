В Набережных Челнах вышел из комы малыш, подавившийся куском яблока

Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения Челнов, у ребенка наблюдается положительная динамика. «Его готовят к переводу из реанимации в одно из отделений больницы», — уточнил собеседник.

Напомним, 19 февраля в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии поступил годовалый ребенок. Из верхнего отдела его ротоглотки был извлечен большой кусок яблока.