В Набережных Челнах вышел из комы малыш, подавившийся куском яблока
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Утром 21 февраля в БСМП Набережных Челнов пришел в сознание годовалый малыш, который впал в кому, подавившись куском яблока.
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Утром 21 февраля в БСМП Набережных Челнов пришел в сознание годовалый малыш, который впал в кому, подавившись куском яблока.
Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в Управлении здравоохранения Челнов, у ребенка наблюдается положительная динамика. «Его готовят к переводу из реанимации в одно из отделений больницы», — уточнил собеседник.
Напомним, 19 февраля в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии поступил годовалый ребенок. Из верхнего отдела его ротоглотки был извлечен большой кусок яблока.
Очищенный фрукт ребенку дала бабушка. Она сидела все время рядом с малышом, когда тот его ел. Но в